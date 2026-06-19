Noticias de Texas hoy: alerta por inundaciones repentinas y lluvias torrenciales por la tormenta Arthur

Este viernes, millones de personas permanecerán bajo alerta meteorológica en el sur de EE.UU. -en estados como Texas y Louisiana- por los remanentes de Arthur, que aún provocarán lluvias intensas, inundaciones repentinas y tormentas severas, mientras un nuevo sistema comienza a organizarse sobre las Llanuras centrales.

Remanentes de Arthur: riesgo de inundaciones en la costa del Golfo y el sudeste

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la principal preocupación de este viernes estará concentrada en la costa del Golfo de México y el sudeste del país norteamericano, donde la humedad residual de Arthur volverá a favorecer la formación de tormentas y precipitaciones abundantes sobre zonas que ya recibieron acumulados extraordinarios durante las últimas 24 horas.

Satélite de la NOAA hoy

Las lluvias se regenerarán desde la mañana sobre el valle inferior del Mississippi y los estados del Golfo, superponiéndose con áreas que ya experimentaron inundaciones generalizadas.

Aunque los volúmenes previstos serán inferiores a los registrados el jueves, las autoridades advirtieron que cualquier nueva precipitación podría desencadenar inundaciones repentinas peligrosas debido a la saturación extrema del suelo.

Alerta nivel 3 por lluvias: ciudades bajo amenaza desde Louisiana hasta Georgia

De acuerdo con FOX Weather, millones de habitantes continuarán expuestos a inundaciones potencialmente mortales desde el este de Texas hasta Georgia.

El medio especializado informó que se emitió un nivel tres de cuatro de riesgo por inundaciones repentinas para este viernes, una categoría que contempla la posibilidad de episodios extensos y, en algunos casos, catastróficos.

Los estados más afectados en los últimos días han sido Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama, donde numerosas comunidades ya sufrieron daños significativos.

Las ciudades incluidas dentro de las áreas de mayor riesgo serán:

Baton Rouge , Louisiana

, Louisiana Jackson , Mississippi

, Mississippi Montgomery , Alabama

, Alabama Atlanta , Georgia

, Georgia Hattiesburg , Mississippi

, Mississippi Slidell , Louisiana

, Louisiana Biloxi , Mississippi

, Mississippi Mobile, Alabama

El NWS emitió un nivel tres de cuatro de riesgo por inundaciones repentinas para este viernes, en comunidades en Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama NWS

FOX Weather también señaló que entre este viernes y el sábado podrían acumularse entre cinco y ocho pulgadas (12,7 y 20,3 centímetros) de lluvia en sectores de Alabama, Mississippi y Georgia, con registros superiores en áreas donde las tormentas permanezcan estacionarias.

Tormentas severas este viernes: riesgo desde Texas hasta Florida y las Carolinas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó un riesgo marginal de tormentas severas en una extensa franja que abarcará desde Texas hasta Florida, además de sectores de las Carolinas, las Llanuras centrales y el alto valle del Mississippi.

Los fenómenos más probables serán:

Ráfagas de viento dañinas.

Caída de granizo.

Tormentas eléctricas intensas.

Riesgo bajo de tornados aislados.

Las zonas que permanecerán bajo mayor vigilancia incluyen el norte de Texas, el sur de Oklahoma, los estados del Golfo y las áreas costeras de las Carolinas.

En Florida, el fuerte calentamiento diurno favorecerá la formación de numerosas tormentas durante la tarde, especialmente en las regiones centrales y orientales del estado.

Mientras tanto, en Minnesota y Wisconsin, las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de células capaces de producir granizo de gran tamaño.

Llanuras centrales: nuevo sistema traerá tornados, granizo e inundaciones

El NWS advirtió que el sábado comenzará a desarrollarse un nuevo centro de baja presión sobre las Llanuras centrales. Durante la tarde, las primeras tormentas estarán asociadas principalmente a fenómenos severos como tornados, granizo y vientos intensos. Sin embargo, durante la noche los sistemas podrían organizarse y producir lluvias mucho más abundantes.

El SPC alertó sobre un riesgo marginal de fenómenos extremos que se extenderá desde Texas hasta las Carolinas SPC

Los meteorólogos anticiparon acumulados localizados superiores a cuatro y seis pulgadas (10,2 y 15,2 centímetros), capaces de generar numerosas inundaciones repentinas.

Para el domingo, la amenaza se desplazará hacia el Medio Oeste a medida que el frente permanezca activo y continúe alimentándose de abundante humedad.

Calor en el oeste de EE.UU.: máximas de hasta 110°F en el sudoeste

El NWS informó que el frente abandonará la costa atlántica durante la mañana del viernes y permitirá el ingreso de una masa de aire considerablemente más fresca y seca sobre el noreste.

Las temperaturas máximas volverán a valores más habituales para la época, con registros generalizados entre los 70°F y 80°F (21°C y 27°C).

En contraste, el calor se intensificará en el Pacífico Noroeste, donde las máximas se acercarán a los 80°F y 90°F (27°C y 32°C) hacia el domingo.

Las condiciones más extremas continuarán en el sudoeste desértico y el valle central de California, donde persistirán temperaturas cercanas a los 110°F (43°C) y superiores a los 100°F (38°C), respectivamente.