Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 15 de febrero el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:44 y se pone a las 20:43.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
