Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 9; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 19 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 09:12 y se pone a las 17:51.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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