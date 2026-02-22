LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de febrero, la temperatura rondará entre 20 y 26;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 23 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 23 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 20:30.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

