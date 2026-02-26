LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 24;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 27 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 27 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 20:23.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

