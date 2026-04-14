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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de abril
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 15 de abril el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:49.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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