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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de marzo
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 15 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:43.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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