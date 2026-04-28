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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 29 de abril
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 29 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 29 de abril el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:09 y se pone a las 18:28.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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