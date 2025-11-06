Confirmado: vuelve el calor este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: mañana fría e inestable

La primavera avisa que hoy no viene a trabajar para dejarnos una mañana con pinceladas invernales. Volverán los abrigos gruesos en un comienzo de jornada con cielo nublado, viento moderado desde el este y 11ºC de piso térmico. En el sector suburbano se esperan 8ºC con el viento llevando la sensación térmica más abajo, por lo que no sería exagerado ver bufandas y gorros de lana. El termómetro no tendrá respaldo solar ni circulación de aire templado por lo que no podrá ir muy lejos, se espera viento fresco soplando desde el río para dejarnos un ambiente post invernal hasta el mediodía. La tarde se proyecta nublada, manteniendo el viento del este y con el mercurio desistiendo en 19ºC. A pesar de la frondosa nubosidad no hay previsión de lluvias, recién la noche mostrará una ligera inestabilidad en un cierre con 16ºC.

Clima del viernes: probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas

El viernes mostrará previsión de lluvias en todas sus franjas horarias, aunque lo que puede precipitar sería muy poco. Se estima un amanecer inestable, con viento moderado del este y mínima de 14ºC. Desde la madrugada estaremos expuestos a lloviznas, por lo que salir con abrigo impermeable puede resultar estratégico. La jornada transcurrirá a puro nubarrón con permanente amenaza de lluvias intermitentes, la tarde mostraría precipitaciones aisladas, viento fresco y máxima de 20ºC. La noche parece el tramo del día más receptivo a precipitaciones débiles, si bien los acumulados según los modelos de simulación serían muy pobres (ningún pluviómetro augura más de un milímetro) la noche podría presentar lloviznas o lluvias puntuales y localizadas por lo que alguna salida al aire libre quedará condicionada a nuevas actualizaciones.

Cómo estará el clima este fin de semana

Clima del sábado: vuelve el sol

El sábado traerá la calma atmosférica en un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve desde el sudeste y mínima de 11ºC otorgando una nueva postal de inicio de jornada con ambiente invernal y con una baja posibilidad de lloviznas, abríguese mucho si tiene alguna actividad temprano al aire libre. Con el correr de las horas la nubosidad se disipará para que el sol vuelva a nuestro firmamento y nos deje una tarde con cielo algo nublado, poco viento y máxima de 20ºC, ideal para todos aquellos que tengan en agenda alguna actividad a la intemperie. La noche se encuentra a salvo en un cierre con 17ºC, sin frío para los que quieran salir.

Clima del domingo: vuelve la primavera

La veleta señalará el noreste para anunciar el descenso de aire templado desde el litoral, lo que será de sumo agrado de los friolentos. El recambio de aire no se sentirá inmediatamente, por lo que repetiremos un amanecer fresco, con 12ºC, pocas nubes y viento leve. El sol junto al viento del noreste apuntalará al termómetro en busca de una tarde templada que le salve la ropa a la primavera después de una semana de máximas austeras. Se aguarda por una tarde soleada con 24ºC, que invitará a planificar actividad al aire libre y consolará a los friolentos. La noche mostrará viento desde el este, más nubosidad y 20ºC para dormir con una manta menos

Spoiler alert: qué clima tendremos la semana que viene

Ningún cuadrante logrará adjudicarse la semana que viene, por lo que no se esperan estridencias térmicas. La primavera se mantendrá equidistante de los extremos térmicos, con mínimas menos frías y tardes más templadas, con el mercurio entregando 24ºC o más. El viernes 14 podría ser un día veraniego.

El fin de semana retoma la primavera

Eso es todo, amigos. Entramos en un pasaje más fresco y nuboso de la semana, y si bien el frío intenso quedó atrás, las bajas temperatura obligarán a volver a salir abrigados de casa por varias mañanas más. El termómetro se mostrará un tanto avaro para el paladar térmico de la hinchada veraniega se van a sentir tardes hasta seis grados por debajo de lo estadísticamente normal. El sábado le dará la revancha al sol mostrando buenos pasajes de cielo limpio y el domingo se redimirá el termómetro entregando 24ºC con la intención de mantenerlos durante varios días.

¡Hasta la semana que viene!

