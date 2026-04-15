Siguen el mal clima: hasta qué hora llueve hoy, miércoles 15 de abril, en el AMBA

Esta mañana los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores despertaron en un miércoles 15 de abril que promete lluvias por todo el día. El mal clima comenzó a la madrugada, con tormentas fuertes que sobrecargaron muchos espacios en la vía pública por la cantidad de milímetros recibidos en poco tiempo. El mal tiempo continuará por todo el día de hoy, hasta la tarde de mañana, jueves 16 de abril.

Después de varios días donde el clima cálido fue el denominador común en la jornada, el otoño retoma el mando con sus clásicas lluvias. En particular, esta que está atravesando la ciudad no parecería generar un descenso término importante, sino que el viernes y sábado las máximas volverán a trepar unos números.

Se esperan que las lluvias continuén durante gran parte de la jornada en la Ciudad y el Conurbano

<b>Día</b> <b>¿Llueve?</b> <b>Detalle del Clima</b> Miércoles Sí Tormentas fuertes y lloviznas durante todo el día. Jueves Sí Lluvias leves e inestabilidad hasta las 17. Viernes No Cielo nublado, ascenso de temperatura (máx. 25°C). Sábado No Mayormente nublado y cálido (máx. 25°C). Domingo Probable El SMN prevé chaparrones; otros modelos indican estabilidad.

Hasta qué hora llueve hoy

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles 15 de abril será un día enteramente lluvioso. El mal clima virará entre tormentas fuertes y lloviznas. En particular, el momento de mayores precipitaciones será la mañana y la noche.

Además, el organismo estima que el jueves 16 de abril será un día que comenzará con lluvias y seguirá hasta la tarde con tiempo inestable, entre lloviznas y precipitaciones leves.

Es particular, este miércoles se espera un día enteramente lluvioso, pero el jueves el mal clima, que será leve ya, podría durar hasta alrededor de las 17, según estima la plataforma meteorológica Windy.

Pronóstico de fuertes tormentas en la ciudad de Buenos Aires. Soledad Aznarez

Cómo estará el clima el fin de semana

A partir del jueves a la noche, todo cambiará. Con una leve modificación de la dirección del viento, la tormenta se correrá y el viernes y el sábado serán dos días con el cielo cargado de nubes, pero sin lluvias. En este sentido, el termómetro volverá a escalar unos puntos hasta máximas de 25°C (el viernes y el sábado).

El domingo será otra historia. Se espera que sea la jornada dominical esté regida por chaparrones durante todo el día. En este sentido, el SMN previene que no será un domingo de actividades juegos para los más chicos al aire libre.

De cualquier manera, habrá que esperar al fin de semana, porque otros modelos, como el de la plataforma Windy, no marcan lluvias el domingo. Esto quiere decir que estaremos a la expectativa de un clima más estable hasta que llegue la fecha. Sin embargo, los planes deben contemplar el mal tiempo para que, si este aparece, no arruine todo lo esperado.

La lluvia afecta al AMBA

La semana próxima, la temperatura máxima volverá a caer unos puntos (lunes y martes a 22°C), pero, en principio, no comenzaría con lluvias.