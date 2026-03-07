Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 8 de marzo el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:44.
Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
Trump amenazó que Irán hoy “será golpeado con fuerza” y que extenderá sus ataques a más objetivos
- 2
“Hito institucional”: Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria
- 3
Las 20 yerbateras que más venden: la correntina que crece a “tasas chinas” y es la nueva líder y las cordobesas que sorprenden
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo: las provincias afectadas