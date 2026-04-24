Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de abril, la temperatura rondará entre 14 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 25 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:45.
Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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