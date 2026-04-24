Hay alerta amarilla por vientos y tormentas para este viernes 24 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 24 de abril una serie de alertas de nivel amarillo por vientos y tormentas, que alcanzan tres provincias afectadas.

La alerta amarilla por vientos rige en el noreste de Santa Cruz. Esa zona será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar localmente los 110 kilómetros por hora, principalmente en sectores más elevados.

En áreas más bajas, las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, y no se descarta la reducción de visibilidad por polvo levantado por el viento.

A su vez, la alerta amarilla por vientos alcanza el sudoeste de Chubut. Allí se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 95 kilómetros por hora, con posibilidad de ser superadas de forma puntual.

Las alertas del SMN para este viernes

Frente a estos escenarios, el SMN difundió una serie de recomendaciones. En el caso de la alerta amarilla por vientos, se aconseja seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar refugiarse debajo de estructuras inestables como carteles o árboles. También se recomienda preparar un kit de emergencia y mantener los dispositivos electrónicos cargados.

Por otro lado, una alerta amarilla por tormentas afecta a Corrientes. Esa región será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada. Frente a este cuadro, el ente recomienda no salir ni sacar la basura. Limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

El tiempo en ciudad de Buenos Aires

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 15° C y una máxima de 23° C. La jornada comenzará nublada, pero el cielo dejará de estar encapotado a partir del mediodía. Para el sábado se prevé cielo también nublado y con temperaturas similares.

Se espera un viernes agradable en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, se prevé un pronóstico bastante parecido, con una mínima de 14° C y una máxima de 21°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado al mediodía y algo nublado hacia el cierre del día. Podrían haber chaparrones aislados.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 21°C y 15°C en Catamarca; 27°C y 19°C en Chaco; 18°C y 4°C en Chubut; 19°C y 12°C en Córdoba; 27°C y 19°C en Corrientes; 21°C y 11°C en Entre Ríos; 27°C y 21°C en Formosa; 17°C y 13°C en Jujuy; 20°C y 5°C en La Pampa; 20°C y 13°C en La Rioja; y 20°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 20°C en Misiones; 19°C y 7°C en Neuquén; 20°C y 7°C en Río Negro; 18°C y 13°C en Salta; 20°C y 6°C en San Juan; 19°C y 9°C en San Luis; 12°C y 4°C en Santa Cruz; 21°C y 11°C en Santa Fe; 20°C y 15°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 18°C y 14°C en Tucumán.