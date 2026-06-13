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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de junio, la temperatura rondará entre 10 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 13 de junio
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 13 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 13 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:14 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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