LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 22;

El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 26 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

