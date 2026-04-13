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Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de abril, la temperatura rondará entre 17 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 14 de abril
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 14 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 14 de abril el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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