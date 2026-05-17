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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 18 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 18 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:13.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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