¿Cuándo deja de llover en Buenos Aires? Así estará el clima esta semana, según Diego Angeli

Clima del lunes: probabilidad de lluvias aisladas

Para hoy esperamos la última jornada inestable en el Río de la Plata. La mañana mantendrá el manto de nubes de los últimos días y la probabilidad de precipitaciones aisladas con viento moderado de este, lo que atenuará considerablemente las ráfagas de la madrugada, y mínima de 19ºC. La campera impermeable volverá a ser estratégica para sobrellevar el lunes y si la lluvia le va a mojar los papeles y a arruinar el día, no dude en llevar paraguas. La falta de sol y el viento fresco mantendrán atado al termómetro durante todo el día, y llegará a progresar solo hasta 23ºC por lo que el mercurio prácticamente ni se moverá. La tarde renovará la posibilidad de chaparrones y se mantendrá el viento desde el este. Recién la noche traerá la paz atmosférica con viento leve del sudeste y 20ºC en el cierre para dormir cómodamente, de esta manera se moldea una jornada con muy poca amplitud térmica.

Clima del martes: aumento de temperatura

Para mañana se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento calmo o leve desde el sudeste y el termómetro partiendo desde 16ºC. Con el correr de las horas aumentará la cobertura nubosa hasta llegar a mostrar cielo mayormente nublado por el resto del día, de todos modos, a pesar de la frondosa nubosidad, no habrá estimación de precipitaciones. Después del mediodía rotará la veleta para anunciar la llegada de viento cálido desde el litoral para animar al mercurio a recuperarse e intentar una máxima de 27ºC, en una tarde que se mantendrá con mucha nubosidad. La noche tendrá viento leve en un cierre térmicamente cómodo por ser diciembre, de 22ºC.

La térmica superaría solo un día los 30°C

Clima del miércoles: vuelve el sol

El miércoles presentará un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del noreste y mínima de 18ºC, manteniendo la saga de temperaturas matinales agradables. A diferencia de los últimos días tendremos una jornada con mucho sol, lo que ayudará a que el mercurio intente ir más lejos. La tarde mantendrá poco viento cálido desde el norte, con buenas cuotas de sol y máxima de 28ºC para redondear una jornada con el termómetro tranquilo, pero sin decepcionar a la hinchada veraniega. La noche mantendrá los mismos parámetros en un cierre más templado con 24ºC.

Clima del jueves: tarde de verano

El jueves hará las delicias de los friolentos y hará resoplar a aquellos que tienen aversión por las altas temperaturas. Se prevé un amanecer con 20ºC, cielo algo nublado y viento leve del noroeste. El sol y el suave descenso de aire templado empujarán al mercurio a una tarde de calor veraniego con la máxima sobrepasando cómodamente la traza de 30ºC que en la exposición directa y prolongada al sol podrían sentirse intensos. La circulación de aire cálido sostendrá la temperatura nocturna y nos dejará la primera noche térmicamente difícil para conciliar el sueño en un cierre con 26ºC que obligará a mantener prendido el ventilador toda la madrugada.

Clima del viernes: soleado y caluroso

Otro día a pleno sol con aire caliente llegó desde el noroeste para configurar otro día caluroso. Por suerte no empezaremos el día acalorados de entrada, se esperan 22ºC de mínima, viento moderado y cielo mayormente despejado. Será otro día donde el cielo limpio no represente una buena noticia y donde buscaremos retazos de sombra. La tarde será otra exhibición veraniega con el termómetro pavoneándose en 31ºC. La noche, por suerte, tendrá la gentileza de arrimar aire fresco desde el río para promover un descenso de temperatura más marcado, con un importante aumento de la nubosidad y una ligera inestabilidad que obligará a estar atentos a las actualizaciones a aquellos que quieran salir.

Borrador del fin de semana: cómo estará el pronóstico del tiempo el fin de semana

Cuando todo estará a punto de desmadrarse, el viento fresco nos sacará las papas del horno. El sábado promete mucha nubosidad, con viento del sudeste por la mañana, donde alguna lluvia cortita no desentonaría. Antes del mediodía recobraremos la estabilidad, pero se mantendrá la nubosidad y la circulación de aire fresco, lo que replegará al termómetro hasta 27ºC. El domingo tendría mucha nubosidad, viento del sudeste y una máxima menor.

Estadística de diciembre

Temperatura máxima media: 29ºC

Temperatura mínima media: 18,6ºC

Máxima absoluta: 40,5ºC el 18 de diciembre de 1995

Mínima absoluta: 3,7ºC el 8 de diciembre de 1923

Precipitación media mensual: 105 mm

Mes más lluvioso: diciembre de 1911 con 318,7 mm

Mes más seco: diciembre de 1893 con 5 mm

Día más lluvioso: 13 de diciembre de 1968 con 124,1 mm

Día más ventoso: 11 de diciembre de 1994 con 92 km/h (tremendo)

Es el mes que presenta la más alta heliofanía teórica astronómica, es decir, el mes con más minutos de luz diurna de todo el año. El sol llegará a salir a las 5:33. El solsticio se producirá el 21 de diciembre a las 12:02, que será cuando se inicie el verano en el hemisferio sur, coincidiendo esta vez con el calendario.

Eso es todo amigos. Comienza diciembre y con él también el verano meteorológico. De ahora en más no habrá otro ejercicio atmosférico que monitorear en el horizonte cualquier potencial ola de calor que se arme. También habrá que diferenciar el escenario de altas temperaturas, ya no nos quejaremos por las tardes de calor de más de 30ºC porque sería lo estadísticamente normal, aunque deberemos estar atentos a que no se pase de la raya y nos deje un escenario sofocante, con temperaturas agobiantes que puedan poner en peligro la salud. Lo más importante es que el calor fuerte llegue cuando los chicos ya no estén en las aulas, el verano y la pileta pueden esperar.

