Frío polar y lluvia en Buenos Aires: hasta cuándo dura la ciclogénesis

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una transición meteorológica significativa debido al desarrollo de una ciclogénesis, un proceso de formación e intensificación de un centro de baja presión que comenzó a condicionar las actividades cotidianas de los ciudadanos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno es el resultado del choque entre una masa de aire cálido y húmedo con el ingreso de una corriente de aire frío, lo que provoca condiciones climáticas adversas que se extenderán, al menos, hasta el próximo fin de semana.

El meteorólogo Diego Angeli detalló en LA NACION que el miércoles se presentó como la jornada crítica para evitar exposiciones prolongadas al aire libre debido a la inestabilidad. La baja en la presión atmosférica, detectada por el barómetro, potenció la formación de precipitaciones que persistieron durante gran parte del día. Si bien las primeras horas del martes mantuvieron un ambiente templado con registros de hasta 24°C, el panorama comenzó a deteriorarse hacia la noche, lo que dio paso a una secuencia de tormentas que afectaron a gran parte del territorio nacional.

La ciclogénesis llegó a Buenos Aires con una ola polar y tormenta IA

La inestabilidad no se limita únicamente a la Ciudad y sus alrededores. De acuerdo con el SMN, el fenómeno posee un alcance nacional, con alertas vigentes de nivel amarillo y naranja en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Misiones, Chaco y Santiago del Estero. En las áreas bajo alerta naranja, se anticiparon acumulaciones pluviométricas de entre 60 y 90 milímetros, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, además de actividad eléctrica frecuente y posible granizo. En los distritos de San Juan y Mendoza, también se reportó la presencia de viento Zonda con velocidades significativas.

El aspecto más crítico de este sistema se vincula con el ingreso de aire polar durante la jornada del jueves, lo que provocará el descenso térmico marcado que marcará el inicio de un período con mañanas netamente invernales. Las proyecciones térmicas para la Ciudad confirman esta tendencia: tras un jueves con registros entre 16°C y 20°C, el viernes la temperatura mínima se desplomará hasta los 8°C, con una máxima que no superará los 14°C. Este escenario de frío se mantendrá durante el sábado y domingo, con mínimas que rondarán los 7°C y 9°C, lo que obligara a la población a retomar el uso de abrigos pesados tras unos días de calor atípico para el mes de mayo.

Avance de aire frío con heladas generalizadas en el oeste y eventos localizados en la región pampeana BCBA

El viernes, específicamente, se perfila como una jornada determinante en cuanto a las condiciones del viento. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en el anemómetro, lo que incrementará la sensación térmica negativa debido a la circulación de aire frío proveniente del sur. Ante este panorama, el organismo meteorológico difundió recomendaciones de seguridad preventivas. Entre ellas, instan a los vecinos a no sacar la basura, limpiar sumideros y desagües, evitar salidas innecesarias, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse en lugares cerrados ante el registro de precipitaciones intensas.

Aunque el pronóstico extendido indica que el cielo tenderá a despejarse durante el fin de semana, el frío será el factor dominante, lo que consolida el cambio estacional. El ingreso del frente frío funciona como el disparador definitivo que deja atrás las condiciones agradables registradas anteriormente. El SMN continúa con monitoreos de la trayectoria del sistema de baja presión para actualizar las alertas según la evolución y el desplazamiento geográfico del fenómeno atmosférico en los próximos días, mientras la población se ajusta a las nuevas condiciones de un otoño que, tras la ciclogénesis, se presenta con características plenamente invernales en el centro del país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA