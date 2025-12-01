Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025
El organismo previsional publicó las fechas de pago para cada una de las prestaciones sociales en el último mes del año
- 4 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en diciembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.
En el último mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 2,34%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario completo de la Anses de diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
