Sigue el viento y baja la temperatura: este es el pronóstico del clima en el AMBA para este fin de semana de mayo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentará un período de inestabilidad y notable descenso de temperaturas entre jueves y domingo. El viernes habrá mínimas de 8°C y ráfagas de hasta 60 km/h que acentuarán una sensación térmica “disparatadamente baja”. El sábado seguirá ventoso, inestable, y con baja sensación térmica; mientras que el domingo vuelve el sol.

Clima del jueves: de la lluvia al viento

Este fin de semana se esperan ráfagas de hasta 60km/h en el AMBA

Para hoy se espera una mañana con precipitaciones intermitentes que dejarán atrás lentamente las fuertes lluvias de la madrugada. El amanecer se muestra inestable, con cielo cubierto, viento moderado desde el sur y mínima de 18ºC. Atención a los que elijan salir con paraguas porque las ráfagas a partir de media mañana van a hacer muy difícil maniobrarlo y es posible que termine completamente destruido y mojado dentro de un tacho de basura. El paraguas, esta vez no se trata de usted. Con el paso de las horas la lluvia le cederá el papel protagónico al viento, que soplará fuerte y frío. Así que evalúe alguna indumentaria que le permita mitigar el chiflete si le toca andar por la calle. De todas formas, la frondosa cobertura de nubes se quedará todo el día con posibilidad de precipitaciones menos intensas. La tarde conservará la inestabilidad y el viento para que el termómetro llegue a 20ºC pasado el mediodía, pero empezará a caer fuerte, por lo que la tarde sería más fría que la mañana. Será una jornada con percepción de temperatura muy diferente entre aquellos que estén a la intemperie a merced de las ráfagas y los que puedan evitarlas en un ambiente cerrado. La noche cerrará con 16ºC con probabilidad de lluvia más baja.

Clima del viernes: brutal descenso de temperatura

El viernes encontrará a Eolo completamente furioso, por lo que intente no volarse si le toca moverse por la calle. Se prevé un amanecer que muestre una brutal caída del termómetro con respecto a las últimas mínimas: el mercurio iniciará la cuenta en 8ºC, con cielo mayormente cubierto y ráfagas desde el sur que nos dejarían una sensación térmica disparatadamente baja. La jornada transcurrirá bajo un frondoso manto de nubes que podría depararnos alguna lluvia aislada en cualquier momento del día. La tarde conservará el viento fuerte en superficie para llegar a ofrecer rachas de hasta 60 km/h. El termómetro caerá rendido ante el viento helado y la falta de sol y abandonará la cuenta en 14ºC vespertinos, por lo que el abrigo quedará puesto todo el día. La noche podría mostrar alguna precipitación débil. De todas formas, será el fuerte viento lo que pueda condicionar alguna salida nocturna.

Clima del sábado: ventoso e inestable

El sábado seguirá inestable y ventoso. El amanecer mostraría cielo cubierto, ráfagas del sudoeste y mínima de 9ºC, nuevamente obligando al recalculo de sensación térmica por efecto del viento. La mañana mantendrá la cobertura nubosa con probabilidad de precipitaciones, lo que podría llevar a la cancelación de cualquier actividad al aire libre. Pasado el mediodía comenzará el lento retiro de los nubarrones y el cese de la precipitación; puede que la tarde nos deje el primer rayito de sol, con el viento que irá atenúandose lentamente y máxima de 14ºC que mantendrían el ambiente fresco. Recién la noche nos devolvería la paz atmosférica en un cierre con viento moderado del sudoeste, aunque ya sin ráfagas, cielo ligeramente nublado y 10ºC que obligarán a abrigarse mucho a aquellos que quieran salir.

Este fin de semana habrá un fuerte descenso de temperatura Fabián Marelli

Clima del domingo: vuelve el sol

El domingo le devolverá el sol al estuario y calmará muchísimo la velocidad del viento. Se espera una mañana con cielo mayormente despejado, viento moderado del oeste y mínima de 7ºC. A diferencia de las últimas mañanas, se podrá caminar bajo el sol desde temprano para mitigar las bajas temperaturas. Seguiremos con viento frío que soplará levemente, por lo que el mercurio podrá estirarse un poco más hasta alcanzar los 16ºC en una tarde a pleno sol que le salvará la ropa al fin de semana. La noche mantendrá el cielo limpio en un cierre fresco con 11°C.

Spoiler alert

La primera mitad de la semana entrante transcurriría con viento desde el noroeste y cielo despejado, por lo que se espera un aumento de temperatura. Las mínimas seguirán siendo frescas con 9ºC y la máxima mejoraría hasta los 18ºC.

Eso es todo, amigos. Comenzaron tres días de furia atmosférica que nos obligarán a un permanente seguimiento de la situación atmosférica. No subestimemos a las ráfagas como variable de severidad, puesto que el viento fuerte nos azotará y podría causar daño estructural como caída de árboles y voladura de todo aquello que se encuentre en el balcón o el jardín. Tampoco desatiendan al brusco cambio de temperatura: después de iniciar la semana con mínimas de hasta 20ºC, el mercurio caerá violentamente para que vuelvan a encenderse varias estufas en la ciudad. A pesar de que lo más extremo va quedando atrás, todavía nos queda adversidad meteorológica hasta el final del sábado. Mucho cuidado para todos aquellos que tengan que moverse por la vía pública.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli