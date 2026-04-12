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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 13 de abril
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 13 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 13 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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