Lionel Messi le regaló su camiseta a Roberto Baggio después del triunfo de la Argentina ante Suiza

Italia no participó de la Copa del Mundo, pero en los Estados Unidos sí está una de sus máximas leyendas: Roberto Baggio. Hoy, a los 59 años, disfruta del estatus que logró luciendo la camiseta de la selección (fue subcampeón en el Mundial de 1994) y de otros clubes del Calcio, como Juventus, Milan y Brescia, entre otros. El exnúmero 10 estuvo en Kansas City disfrutando del partido entre la Argentina y Suiza, y, tras el éxito del equipo albiceleste, bajó a la zona de los vestuarios y se llevó un recuerdo muy preciado...

“Gracias Leo por tu precioso regalo y tu cariño. Te quiero, amigo @leomessi”, publicó Baggio en su cuenta de Instagram. En la foto se lo ve con Lionel Messi, ambos muy sonrientes y sosteniendo la camiseta que el rosarino le obsequió.

Pertenecen a épocas distintas, pero Messi y Baggio se respetan y tienen una gran admiración mutua. El italiano conoció en persona a Messi en 2010, cuando el argentino actuaba en Barcelona y fue a un entrenamiento del conjunto catalán. El entrenador Pep Guardiola había sido compañero de Baggio en Brescia durante la temporada 2001/02 y mantenía una muy buena relación con el ganador del Balón de Oro de 1993. Conociendo la admiración que había entre Messi y Baggio, aprovechó para reunirlos en un salón de la Ciudad Deportiva del club.

El año pasado, Lionel Messi recibió la visita de Roberto Baggio en Inter Miami

“Il Divin Codino” (Divino Cola de Caballo), como lo apodaron a Baggio durante su época de jugador por su cabello, mantuvo el contacto con Messi, en 2025 también lo visitó durante un partido de Inter Miami y anoche, en Kansas City, él y Leo se reencontraron tras un momento de gran euforia, por la victoria 3-1 de la selección ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

El festejo de Lionel Messi tras la victoria ante Suiza

Hace apenas unos días, en un podcast brasileño, Baggio afirmó que para él, Messi es superior a Diego Maradona y Pelé, el mejor de todos los tiempos. El italiano suele visitar la Argentina con frecuencia, ya que es aficionado a la caza, actividad que suele practicar en un campo cercano a La Pampa.