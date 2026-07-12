Hay alerta amarilla por frío extremo y nevadas para este domingo 12 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo y nevadas para este domingo 12 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay dos provincias afectadas y este nivel de alerta implica posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por frío extremo rige en una zona de la provincia de Buenos Aires, que incluye Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería, el norte de Coronel Dorrego, el norte de Necochea, el norte de San Cayetano y el norte de Tres Arroyos. También alcanza a Santa Cruz.

El SMN indicó que este tipo de advertencia puede implicar un “efecto leve a moderado en la salud” y que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

En dos provincias rige una alarte por frío extremo SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. Además, aconseja mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado, no consumir bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La alerta amarilla por nevadas afecta al sudoeste de Santa Cruz. Según el organismo, en el área se pueden registrar nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Asimismo, no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

En una provincia rige una alerta por nevadas SMN

Ante esta situación, el SMN recomienda evitar salir si no es necesario y, en caso de circular, hacerlo únicamente con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable y un kit de emergencia con linternas, pilas, mantas y medicamentos esenciales.

El tiempo en el AMBA

Para el cierre del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 7°C de mínima y los 13°C de máxima. Se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado durante la mañana y el mediodía, parcialmente nublado por la tarde y despejado durante la noche. Además, por la mañana se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el lunes se pronostica neblina durante las primeras horas del día y no se esperan precipitaciones.

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con temperaturas de entre 6°C y 12°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y el mediodía, parcialmente nublado por la tarde y despejado durante la noche. Para el lunes se prevé un leve ascenso de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país. Se esperan temperaturas de entre 6°C y 16°C en Córdoba, de entre 10°C y 15°C en Tucumán, de entre 6°C y 15°C en Santa Fe, de entre 6°C y 15°C en Entre Ríos, de entre 8°C y 15°C en Jujuy, de entre 8°C y 15°C en Salta, de entre 12°C y 20°C en Misiones y de entre 7°C y 19°C en La Rioja.

Asimismo, se pronostican temperaturas de entre 8°C y 19°C en Santiago del Estero, de entre 4°C y 16°C en San Luis, de entre 1°C y 16°C en San Juan, de entre 2°C y 12°C en Mendoza, de entre 2°C y 12°C en Río Negro, de entre 2°C y 11°C en Chubut y de entre -4°C y 3°C en Santa Cruz.