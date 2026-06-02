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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 3 de junio
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 3 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 3 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:44 y se pone a las 17:57.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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