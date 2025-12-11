Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de diciembre, la temperatura rondará entre 20 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 12 de diciembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 05:54 y se pone a las 19:39.
Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
- 2
Allanan un barrio privado en Pilar en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA
- 3
El momento de la energía geotérmica finalmente llegó
- 4
Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela