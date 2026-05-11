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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 12 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 12 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 12 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 18:16.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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