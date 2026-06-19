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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de junio, la temperatura rondará entre 10 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 20 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 20 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 20 de junio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:09.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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