Hasta qué hora llueve en Buenos Aires hoy, jueves 20 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) indica un cambio significativo en las condiciones meteorológicas para este jueves 20 de noviembre. La jornada comenzará con cielo cubierto pero sin agua, aunque la situación se modificará drásticamente por la tarde. Se espera la llegada de la lluvia, que podría extenderse durante varias horas y estar acompañada de actividad eléctrica y fuertes vientos.

Cuándo y hasta qué hora llueve hoy jueves

El informe meteorológico detallado para este jueves establece que las precipitaciones comenzarán en la Ciudad de Buenos Aires durante la franja de la tarde y se extenderán hasta la noche. La probabilidad de tormentas, algunas con posible actividad eléctrica, se ubica entre el 40 y el 70 por ciento para ambos períodos del día.

De esta manera, se espera que el tiempo inestable persista hasta las últimas horas de la jornada. El fenómeno traerá un descenso en la temperatura y una rotación del viento, con una mejora paulatina de las condiciones recién hacia la madrugada del viernes.

El pronóstico para el viernes 21 de noviembre

La jornada del viernes marcará el final del evento de mal tiempo, aunque sus efectos todavía se sentirán en las primeras horas. La temperatura máxima descenderá a 22 grados y la mínima se mantendrá en 16 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

La probabilidad de precipitaciones será baja por la mañana, de entre cero y diez por ciento, y nula por la tarde. El viento será protagonista en la primera parte del día. Soplará desde el sur con una velocidad de 23 a 31 kilómetros por hora, y se pronostican ráfagas fuertes que podrían llegar a los 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la tarde, disminuirá su intensidad a 13-22 kilómetros por hora y rotará al sudeste.

El tiempo para el fin de semana en Buenos Aires

El panorama climático mejora notablemente para el fin de semana en la ciudad. Para el sábado 22, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sol. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima de 23 grados. El viento será leve, proveniente del oeste y luego del sudeste, con velocidades entre siete y 22 kilómetros por hora.

El domingo 23 continuarán las buenas condiciones. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascenderá a 25 grados. El viento soplará desde el sector noroeste y norte, con una intensidad de entre siete y 12 kilómetros por hora. En ambos días, la probabilidad de lluvia es del cero por ciento.

Se pronostica un fin de semana estable para quienes decidan aprovechar el día no laborable y hacer una escapada Mauro V. Rizzi

El inicio de la siguiente semana mantendrá la tendencia de tiempo estable y temperaturas en ascenso. Para el lunes 24, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en 17 grados y la máxima alcanzará los 27 grados, en lo que será la jornada más cálida del período.

El viento soplará desde el norte y noroeste con velocidades que oscilarán entre siete y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero por ciento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.