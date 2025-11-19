LA NACION

Cambia el pronóstico: cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que los chaparrones más importantes tendrán lugar el jueves; la baja presión traerá alivio a la Patagonia luego de los incendios de esta semana

Después de un fin de semana que coqueteó con temperaturas veraniegas, vuelve el agua a Buenos Aires. Para este jueves, el SMN prevé fuertes tormentas en la región norte del territorio bonaerense, como así también para el sur de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Además, el sistema de baja presión dirá presente en la Patagonia, trayendo alivio luego de los incendios.

En la Ciudad, el coletazo de las tormentas también se sentirá: la temperatura bajará unos grados, ubicándose la mínima en 17 y la máxima en 26° C. El cielo tendrá predominio de nubes y el viento potenciará la suspensión de polvo, reduciendo levemente la visibilidad.

La franja del alerta amarilla por el regreso de las lluvias está fijada a partir del mediodía, con la posibilidad de extenderse hasta las primeras horas de la noche. Para el jueves, la amplitud térmica está prevista entre los 16 y 23° C.

Para el fin de semana XXL se avizora un repunte de la temperatura, llevando la situación a condiciones cálidas sin alcanzar el agobio.

