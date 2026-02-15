Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 16 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:08 y se pone a las 20:02.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Maratón de Sevilla: una definición a pura emoción y con photo finish para la competencia masculina
- 2
Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”
- 3
Motochorros asesinaron a un agente del servicio penitenciario que trabajaba como repartidor
- 4
Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá este martes 17 de febrero