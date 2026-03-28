Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 29 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 29 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:24.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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