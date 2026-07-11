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Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de julio, la temperatura rondará entre 14 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de julio
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 12 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 12 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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