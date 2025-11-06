Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..