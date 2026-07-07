Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 19; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 8 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:22 y se pone a las 18:43.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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