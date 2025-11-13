LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 14 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 14 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 20:32.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Confirmaron que la Argentina tendrá la mayor cosecha de trigo de la historia
    1

    “Megacampaña”: confirmaron que la Argentina tendrá la mayor cosecha de trigo de la historia

  2. Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
    2

    Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana

  3. Pasó 15 años en hogares y expone una falla del sistema que busca proteger a los niños
    3

    Pasó 15 años en hogares y expone una falla del sistema que busca proteger a los niños: “No tienen que alejarnos de toda nuestra familia”

  4. El duro testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa sobre cómo fue reconocer el cuerpo de su hijo
    4

    El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa sobre cómo fue reconocer el cuerpo de su hijo

Cargando banners ...