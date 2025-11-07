LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 11 y 24;

El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 8 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 15 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:56.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

