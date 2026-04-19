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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de abril, la temperatura rondará entre 17 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 20 de abril
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 20 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 20 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 18:19.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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