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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 13 de julio
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 13 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 13 de julio el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:05.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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