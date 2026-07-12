Jude Bellingham expuso su malestar con Thomas Tuchel antes del cruce con Argentina

Jude Bellingham es un jugador fundamental en Inglaterra Lynne Sladky - AP

La clasificación de Inglaterra a las semifinales dejó algo más que una celebración. Tras la victoria por 2-1 ante Noruega en tiempo suplementario, Jude Bellingham, autor de los dos goles de su selección, hizo públicas sus diferencias con el entrenador Thomas Tuchel y reveló un cortocircuito interno -al menos desde las palabras- a pocos días del enfrentamiento con Argentina.

Todo se precipitó a partir de las declaraciones del técnico alemán inmediatamente después del encuentro. Aunque destacó la importancia de haber alcanzado las semifinales, se mostró crítico con el desempeño de sus dirigidos.

“Hoy nos hemos complicado mucho la vida”, declaró aITV Sport. “El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es increíble. Pero no estoy contento con el rendimiento”.

“En todos los sentidos. El compromiso está ahí, pero nos lo pusimos muy, muy difícil con la forma en que jugamos. Descuidados, errores tácticos, no lo suficientemente rápidos. No lo suficientemente repetitivos. Tuvimos suerte”, agregó.

Y finalizó: “Vamos a mejorar, tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar. Ahora toca asimilarlo todo. Necesitamos todo lo necesario para ofrecer un mejor rendimiento”.

“¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? CAPAZ NO SABE LO QUE ES JUGAR EN ESTAS CONDICIONES contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth. Hay que tratar de crear un ambiente positivo”.



Bellingham, contra su DT. 🤬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3UYF4hMcqf — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Las palabras de Tuchel no cayeron bien en el mediocampista de Real Madrid, que fue consultado sobre ellas una vez terminado el partido. Visiblemente molesto, respondió: “Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”.

Bellingham profundizó su crítica hacia el entrenador y defendió la dificultad del rival. “Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”, afirmó ante las cámaras de ITV.

El volante inglés también justificó la forma en que su equipo consiguió la clasificación: “No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o 1.000 pases... a veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”.

El festejo del gol de Jude Bellingham para Inglaterra, ante Noruega, para el salto a las semifinales George Walker IV - AP

Inglaterra había necesitado remontar el marcador luego del gol inicial de Noruega. Con dos conquistas de Bellingham, la segunda en el comienzo de la prórroga tras el 1-1 de los 90 minutos reglamentarios, logró sellar su pase a la siguiente instancia.

La actuación del futbolista de Real Madrid fue determinante para que los ingleses regresaran a una semifinal, algo que no sucedía desde el Mundial de Rusia 2018, cuando fueron eliminados por Croacia por 2-1. Tras el partido, el mediocampista volvió a respaldar a sus compañeros: “Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores que estuvieron en cancha y que han hecho un magnífico partido. Y me siento orgulloso de lo que hemos logrado”.