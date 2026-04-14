LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de abril, la temperatura rondará entre 21 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 15 de abril
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 15 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 15 de abril el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La explicación de Hernán Boveri sobre uno de los objetos médicos hallados en su departamento
    1

    “Son para uso veterinario”. La explicación de Hernán Boveri sobre uno de los objetos médicos hallados en su departamento

  2. Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”
    2

    Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”

  3. El dólar acelera la baja mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas
    3

    El dólar acelera la baja, mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas

  4. El tabú que rompió Trump y por qué la pelea marca una nueva etapa para León XIV, según un experto
    4

    Massimo Faggioli: “Para Trump el Vaticano debe someterse a su mesianismo político”, pero León XIV “sacó sus garras”