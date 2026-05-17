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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 18 de mayo
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 18 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 18:02.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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