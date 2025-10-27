Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 28 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:56 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..