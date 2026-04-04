El penal y la chance dada que Maravilla Martínez falló antes de que Independiente le ganara a Racing

La situación terminó siendo decisiva en el destino de Independiente vs. Racing. El 1-0 del Rojo pudo no ser tal, porque a los 40 minutos hubo un penal para la Academia.

Había poco juego en el clásico de Avellaneda. Mucha lucha en las áreas a la hora de los balones detenidos, infracciones en diferentes zonas del campo para cortar los avaces y poco más. Hasta que un remate desviado de Santiago Montiel abrió el juego. Y la tensión aumentó al límite.

A los 33 minutos, Adrián “Toto” Fernández filtró una pelota excepcionalmente para encontrar en el área a Tomás Conechny, al que el juez de línea le cobró -una vez finalizado el ataque sin gol– un fuera de juego que nunca existió. Podría haber pasado inadvertida como tantas otras jugadas en las que prevalece el “delay de bandera”, pero no fue el caso.

¡HAY PENAL PARA RACING POR ESTA MANO DE VALDÉZ!



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El control del atacante había derivado en la búsqueda de Adrián Martínez, que esperaba en el área chica para empujar la pelota, con el arco a su merced por el achique que había hecho el arquero Rodrigo Rey. Sin embargo, el cruce de Sebastián Valdez que privó que la pelota llegara al goleador incluyó una mano clara. Actuó (perfectamente) el VAR comandado por Germán Delfino para que, desde el campo, Leandro Rey Hilfer informara la sanción.

Tomó la pelota el propio “Maravilla” Martínez y practicó algo inédito en su estadía en la Academia: mientras el arquero se tiró a un costado, el 9 optó por picar su definición. Y en seguida saltó: ya se había dado cuenta de que se había excedido en altura para ese tipo de lanzamientos. Por lo tanto, quedó observando cómo el balón superaba los 2,44 metros del travesaño y algo más.

El encuentro entre Rey y Martínez apenas el balón superó el poste superior: ambos sonrieron, en medio de la frustración del 9 y el festejo del arquero. Manuel Cortina

El grito en el estadio Ricardo Enrique Bochini fue estruendoso, como el de los jugadores del Rojo. De hecho, Rey se paró inmediatamente, sacudió los brazos en ademán de festejo y abrazó al delantero, que en medio de su lamento vio venir al arquero y le puso un hombro como para sacárselo de encima. Pero el santafesino se plantó, no se cayó y le habló cara a cara. Sonriente, incluso, le puso las manos en la cabeza para, aparentemente, consolarlo tras la falla.

Se armó una gresca de empujones alrededor de ellos, pero Rey frenó a los demás, como pretendiendo transmitir que su reacción no era una cargada. Siguió hablándole al delantero de Racing y Martínez se mostró dispuesto al ida y vuelta, también con sonrisas.

¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL PENAL DE RACING VS. INDEPENDIENTE!! Y LOS JUGADORES DEL ROJO LO FUERON A BUSCAR...



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Diferente fue lo de Kevin Lomónaco, que, muy sonriente, más bien eufórico, le gritó “¡bien!” con un puño levantado y cerca del rostro. Y al igual que Rey, abrazó dos veces al adversario. Sólo ellos saben si se mofaron del error ajeno. Pero a los pocos segundos, el defensor y el atacante terminaron chocando manos, ya decididamente en paz entre sí. Una situación inusual, por demás extraña.

Pocos minutos después, con la temperatura general muy elevada, Gonzalo Costas, hijo del entrenador académico, se metió al campo de juego. El partido fue detenido por Rey Hilfer: plateístas armaron un alboroto grande contra el banco de suplentes visitante, entre insultos, gente que trepó y rompió el alambrado que protege a ese lugar y objetos lanzados con los que dañaron una parte de la chapa de respaldo de los jugadores sustitutos.

¡¡ATENCIÓN!! El Clásico está demorado por incidentes entre los hinchas de Independiente y el banco de Racing.



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Los gestos de los Costas enloquecían más a los hinchas cercanos, algo que pareció intentar decirles Rey, que había sido bien recibido por ellos luego de la situación del penal. El arquero pidió a su gente que bajara la agresividad. Luego se reanudó el desarrollo y en el entretiempo hubo trabajos para recuperar completamente la red de contención.

Todo se calmó y el segundo período se pudo jugar sin problemas. Y sería el tiempo en el que la tarde-noche de Martínez quedaría sentenciada negativamente. No fue la jornada del 9. Por lo menos, la jornada positiva. Nueve minutos habían pasaron cuando le apareció la oportunidad de redimirse.

Fernández, otra vez inteligente, vio una corrida al espacio de Santiago Solari, que se metió al área sabiendo que la mejor resolución podía ser de Maravilla, más próximo a la línea de gol. En efecto, aquél ejecutó perfectamente un centro que superó por delante a Valdez y encontró a su compañero, pero Martínez debió hacer un salto para acomodarse ante la altura que tomó la pelota por un pique.

¿SOS VOS, MARAVILLA? ¿SOS VOS, GOLEADOR?



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Eso terminó siendo clave, porque el 9 puso la pierna zurda para empujar el balón, pero éste impactó en un talón y después en la pierna derecha, y quedó cómodo para Rey. Ambas ocasiones pudieron inclinar la balanza para el lado blanquiceleste, y el goleador suele no perdonar en situaciones como ésas. Sin embargo, se instaló una fiesta en el Libertadores de América. Porque Gabriel Ávalos sí empujó la que encontró en el área chica, a falta de nueve minutos para el final, tras una asistencia de Montiel.

La contracara de los 9: mientras celebra Gabriel Ávalos su gol, Maravilla Martínez está listo para sacar del medio, como incrédulo luego de errar un penal en el primer tiempo y una chance casi óptima en el segundo. Manuel Cortina

Tras la derrota, Bruno Zuculini habló ante los micrófonos y defendió a su compañero. “¿A Maravilla qué le vamos a decir?“, planteó.

Lejos de lo habitual, Adrián Martínez fue el villano que Racing jamás pensó tener en una jornada de clásico de Avellaneda.