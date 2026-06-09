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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 11; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 10 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 10 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 10 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:47 y se pone a las 18:16.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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