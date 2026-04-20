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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de abril, la temperatura rondará entre 6 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 21 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 21 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 21 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:05 y se pone a las 18:57.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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