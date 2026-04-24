Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de abril, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 25 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:09 y se pone a las 18:51.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Campos minados. Los explosivos enterrados hace 40 años en el norte que hoy son una trampa para miles de argentinos
- 2
Longvie cerró un acuerdo para fabricar y vender productos con la marca Universal
- 3
Damián Betular: su debut en teatro en Hairspray, sus curiosos pasatiempos y su verdadero amor
- 4
Previo a la exhibición de Franco Colapinto, vecinos y comerciantes entre la expectativa y las quejas por la falta de información