Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de julio, la temperatura rondará entre 10 y 16; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 8 de julio el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 08:51 y se pone a las 18:24.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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