Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 7 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 15;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:28 y se pone a las 20:31.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Gimena Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández
- 2
Patricia Viggiano: el abuelazgo, su vida de soltera luego de un matrimonio de 41 años y cómo se reinventa
- 3
Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe
- 4
A cuánto cotizó el dólar este jueves 6 de noviembre