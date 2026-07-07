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Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 8 de julio
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 8 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 8 de julio el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 09:07 y se pone a las 18:34.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias fuertes y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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